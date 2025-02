Alta do combustível atrapalha planos do governo para baratear alimentos

Isso se dá bem quando a gestão comemorava o fim da alta do dólar. Além de esperar novas safras vindo do Sul e do Centro-Oeste, a queda da moeda norte-americana, que bateu recorde no início do ano, deveria igualmente puxar para baixo a tração dos alimentos.

Esta é uma preocupação chave para Lula. O presidente sabe que a inflação alimentícia é um dos pontos que mais impacta na imagem e na popularidade de um governo, e tem pressionado seus ministros da Agricultura, do Desenvolvimento Agrário e da Fazenda para arrumar alternativas rápidas.

Mais caro o combustível, mais cara a comida

Com a alta, o preço médio do combustível no país chegou a R$ 6,35. Como mostrou a Folha de S. Paulo, este é o maior valor desde o início do terceiro mandato de Lula, em valores corrigidos pela inflação.

Isso já acendeu alerta no Planalto. Além de impactar diretamente no IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), o governo já espera que a alta acima do esperado impacte de imediatamente nos já inflados alimentos.

O impacto pode chegar a 10%, segundo uma fonte ligada à Fazenda. O cálculo é feito como uma fila de dominó, com alta do diesel, sobe o frete para transporte rodoviário (principal meio usado para levar alimentos no país), que aumenta o gasto de supermercados e restaurantes, que aumentam os próprios gastos com combustível interno, que invariavelmente repassam ao consumidor.