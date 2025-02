Análise: Itaú, Bradesco ou Santander -- qual banco se saiu melhor em 2024?

Destaque Bradesco: O banco conseguiu reverter a tendência de aumento da inadimplência que contribuiu para piorar o seu balanço dois anos atrás, levando à criação de um plano de reestruturação que começou com a troca do presidente-executivo Octavio de Lazari Junior por Marcelo Noronha em novembro de 2023.

O banco conseguiu reverter a tendência de aumento da inadimplência que contribuiu para piorar o seu balanço dois anos atrás, levando à criação de um plano de reestruturação que começou com a troca do presidente-executivo Octavio de Lazari Junior por Marcelo Noronha em novembro de 2023. Destaque Itaú: Seus índices são historicamente bons porque o banco tem uma política de concessão de crédito aprimorada e um público de maior capacidade de pagamento, ou seja, menos suscetível às instabilidades da economia.

Seus índices são historicamente bons porque o banco tem uma política de concessão de crédito aprimorada e um público de maior capacidade de pagamento, ou seja, menos suscetível às instabilidades da economia. Destaque Santander: A estabilidade da inadimplência foi resultado do cuidado na concessão de crédito, provando o acerto da tática.

Qual banco faturou mais?

Além dos juros dos empréstimos, os bancos faturam com tarifas de serviços — como manutenção da conta corrente e transferências — e vendas de outros produtos — por exemplo, seguros e consórcios. Sendo o Brasil um país de taxa básica de juros (definida pelo Banco Central) historicamente alta, dinheiro é uma das "mercadorias" que dão os maiores retornos para o empresário local. Não é à toa que companhias de outros setores também buscam ter negócios financeiros: carnezinhos e cartões de crédito são fontes importantes de renda para as grandes redes varejistas de roupas e de móveis e eletrodomésticos. O aumento de 1,75 ponto percentual da Selic, que terminou 2024 em 12,25% ao ano, ajudou a impulsionar essa fatia da receita em um momento em que o fortalecimento do Pix e o aumento da concorrência com bancos digitais dificultam cobrar mais tarifas. Para 2025, a expectativa é de um mercado mais duro, pois a continuidade da elevação da Selic e a desaceleração da economia, com alta do desemprego, tendem a desencorajar os clientes de pegar empréstimos. As receitas com outros serviços e tarifas variam menos com esse tipo de mudança conjuntural.