Auxílio Gás começa a ser pago na semana que vem; como saber quem recebe?

De acordo com o cronograma oficial, o pagamento do Auxílio Gás em 2025 começa em 17 de fevereiro e segue até o dia 28 de fevereiro. O depósito segue o mesmo calendário do Bolsa Família, que tem datas que variam conforme o dígito final do NIS (Número de Identificação Social).

Valor pode ser de R$ 104, o mesmo pago em dezembro passado. Definição ainda precisa ser feita pelo governo, que não divulgou de forma oficial quanto será destinado neste mês.

Benefício prevê que o valor seja suficiente para pagar 100% do preço de um botijão de 13kg. Segundo a Petrobras, em consulta feita pelo UOL em 7 de fevereiro, o valor médio do GLP (nome "verdadeiro" do gás de cozinha) está em R$ 106,94, considerando todos os estados e Distrito Federal.