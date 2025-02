Bolsa e dólar sobem com alta do petróleo e tarifas contra aço no radar

O que está acontecendo

O presidente Donald Trump anunciou neste domingo (9) que vai elevar as tarifas para o aço e alumínio de todos os países. A decisão será assinada nesta segunda-feira (10) e vai colocar uma taxa de 25% sobre os produtos.

O Brasil será um dos países mais afetados, com taxas que podem impactar US$ 6 bilhões em vendas, ao lado de Coreia do Sul, México e Canadá. O país exporta 48% de sua produção de aço e 16% da de alumínio para os Estados Unidos. Procurado, o Itamaraty indicou que não iria comentar por enquanto a declaração de Trump. "Caso Trump anuncie essas tarifas, elas têm potencial de prejudicar o crescimento econômico dos parceiros comerciais americanos e de resultar num impulso inflacionário, pelo menos no curto prazo, nos Estados Unidos", diz Leonel Mattos, analista de inteligência de mercado da StoneX,

No seu primeiro mandato, Trump impôs uma tarifa de 25% sobre o aço e 10% sobre o alumínio. No entanto, ele reverteu as tarifas de importação de aço no passado, negociando cotas de importação, especificando quantidades limitadas para compra dos produtos com o Brasil, o México e o Canadá.

Por que o dólar oscila e a Bolsa está no positivo?

A valorização do petróleo e do minério de ferro favorecem ingressos de dólares no Brasil. O minério de ferro subiu 0,79% na China nesta segunda. O preço impacta diretamente e positivamente ações de empresa brasileiras, como Vale (VALE3), que sobe 0,35%, para R$ 55,02, e Gerdau (GGBR4), com alta de 4,67%, para R$ 17,49.