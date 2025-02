Facundo Guerra queria saber como o UOL funciona. E entrevistou o diretor

Para uso de IA em imagens, o UOL não cria representações visuais que possam ser confundidas com situações reais, explica Garavello.

Um dos exemplos que ele destaca entre as iniciativas bem-vindas estão as ilustrações de uma matéria especial do UOL Prime, que conta a história de um mergulhador brasileiro que acoplava quilos de cocaína à caixa de mar de navios de carga, que ficava submerso na embarcação.

Eu acredito muito mais na inteligência artificial dando novos braços, como uma ferramenta, do que substituindo. Acho que vão acontecer substituições, mas hoje o que eu mais vejo é a inteligência artificial abrindo possibilidades que não existiam. Murilo Garavello

Para os textos que vão para o site do UOL também existem orientações. Atualmente, o UOL usa uma ferramenta que faz resumo das notícias em tópicos, que são exibidos antes do texto principal.

Texto tem uma diretriz. Não podemos publicar nada que não tenha sido supervisionado por humanos. Eu tenho uma diretriz muito clara que não é usar inteligência artificial para criar excesso de conteúdo. Pra mim, fica cada vez mais claro que temos que produzir menos e produzir melhor o conteúdo. Murilo Garavello

Divã de CNPJ no UOL:

Assista ao videocast "Divã de CNPJ" toda segunda na programação do Canal UOL no Youtube e nas plataformas de áudio. Na TV a cabo, os episódios vão ar às quintas-feiras, com reprises aos sábados e domingos. Assista ao programa completo com Murilo Garavello: