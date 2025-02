Fim do penny? Por que Trump quer acabar com moedas de 1 centavo nos EUA

Moedas que carregam imagem de Abraham Lincoln custaram cerca de US$ 179 milhões aos contribuintes em 2023. Os dados também são do Departamento de Eficiência Governamental.

Também em 2023, a Casa da Moeda produziu mais de 4,5 bilhões de moedas de um centavo. Este número representa 40% das 11,4 bilhões de moedas colocadas em circulação no país.

Não é a primeira vez que tentam tirar os chamados "pennies" de circulação. Essa discussão vem de décadas e foi pauta de um artigo no jornal americano The New York Times, no ano passado. "A necessidade de abolir o centavo tem sido óbvia para aqueles no poder por tanto tempo que a incapacidade de fazer isso transformou a moeda em um símbolo de podridão mais profunda", diz um trecho do texto.

Brasil também parou de produzir

Moedas de 1 centavo de real não são mais produzidas no Brasil desde 2005. A medida executada no governo Lula teve a mesma premissa: alto custo de produção em comparação ao seu valor nominal, já que o valor gasto na cunhagem era nove vezes maior.

Baixa circulação também foi motivo para descontinuação. O uso da moeda caiu com o passar dos anos pela inflação, já que, para comprar algo com a moeda era preciso ter em mãos muitas unidades.