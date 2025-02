Governo aguarda anúncio oficial dos EUA sobre aumento de tarifa, diz Haddad

Como resposta, o governo Lula estaria avaliando taxar empresas de tecnologia. Segundo a Folha de S. Paulo, o pedido de análise foi feito pelo vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), também ministro da Indústria e do Comércio.

Haddad negou a informação. "Nós vamos aguardar a orientação do presidente da República depois das medidas efetivamente implementadas", afirmou, após questionado pela imprensa. Em sua conta do X (antigo Twitter), o ministro escreve:

"Para não deixar dúvida, não é correta a informação de que o governo Lula deve taxar empresas de tecnologia se o governo dos Estados Unidos impuser tarifas ao Brasil. No mais, o governo brasileiro tomou a decisão sensata de só se manifestar oportunamente com base em decisões concretas e não em anúncios que podem ser mal interpretados ou revistos. Vamos aguardar a orientação do presidente."

O próprio Lula já havia falado em retaliação. Em entrevista coletiva no final de janeiro, o presidente afirmou que, se Trump aumentasse taxas que interferissem no comércio entre Brasil e EUA, o país adotaria o princípio da reciprocidade e também implementaria alternativas tarifárias.