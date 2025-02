Sadia, Nestlé e Perdigão são as marcas preferidas do consumidor, diz estudo

Sadia, Nestlé e Perdigão são as marcas de alimentos preferidas do público, segundo um estudo da empresa MindMiners.

Entre as bebidas, Coca-Cola (não alcoólicas) e Heineken (alcoólicas) são as prediletas do brasileiro.

O que aconteceu

A MindMiners, empresa de tecnologia especializada em consumer insights, divulga nesta semana os resultados do estudo "Do prato ao copo: como os brasileiros tomam suas decisões no consumo de alimentos e bebidas?".