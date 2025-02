Taxação de aço pelos EUA pode reduzir preço do produto no Brasil

O Brasil será um dos países mais afetados pelas tarifas de 25% sobre as importações de aço e alumínio. A medida pode ser anunciada oficialmente pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nas próximas horas.

Em 2024, o Brasil vendeu US$ 11,4 bilhões no setor de ferro e aço para o mundo, sendo 48% desse valor apenas para os Estados Unidos, de acordo com a Câmara de Comércio Brasil EUA.

O que aconteceu

A possível tarifação extra deve diminuir as exportações do Brasil, de acordo com especialistas. "A competitividade do nosso aço dentro do mercado norte-americano pode cair substancialmente, levando a reduções no volume exportado." diz Bruno Lessa Meireles, professor dos cursos de Administração e Ciências Contábeis da Universidade Brasil.