Taxa do aço deve baixar produção, cortar empregos e subir dólar no Brasil

A taxa extra de 25% que os Estados Unidos cobrarão sobre a importação do aço brasileiro vai pressionar a siderurgia nacional, que precisará se desdobrar para vender o excedente do produto para outras partes do mundo, sob o risco de reduzir a produção e até cortar empregos. Para o restante da economia, a redução das vendas vai reduzir a circulação de dólares no Brasil, o que pode desvalorizar o real frente à moeda americana.

O que aconteceu

"Qualquer aço que entrar nos Estados Unidos terá uma tarifa de 25%". A promessa foi feita no domingo (9) pelo presidente americano Donald Trump a jornalistas que voavam com ele para Nova Orleans para assistir ao Super Bowl.

Os EUA são os maiores importadores do aço brasileiro. O país foi o segundo maior fornecedor do produto para os Estados Unidos em 2024, atrás apenas do Canadá. Ao longo do ano passado, as siderúrgicas brasileiras forneceram 4 milhões de toneladas de aço aos americanos, o equivalente a US$ 3 bilhões em exportações.