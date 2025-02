Dólar passa a cair com atenção a tarifas de Donald Trump sobre o aço

Decisões de Donald Trump atraem atenção do mercado. A valorização do dólar surge em meio ao anúncio de que os Estados Unidos vão tarifar em 25% a importação do aço mundial a partir de 12 de março.

Tarifas aumentam a apreensão dos analistas. "A tensão com a guerra comercial persiste no radar dos investidores", diz Carlos Braga Monteiro, CEO do Grupo Studio. Os temores consideram a necessidade de adoção de uma política monetária mais restritiva nos EUA devido à inflação.

Bolsa

Ibovespa registra alta nesta terça-feira (11). O principal índice do mercado acionário brasileiro aparece no azul, em patamar acima dos 126 mil pontos.

Às 12h04, a alta do índice era de 0,6%. Com a variação, a Bolsa somava 126.329,82 pontos. O volume financeiro do pregão somava R$ 4,6 bilhões.