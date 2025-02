Espionagem: o dossiê que revelou o apoio da Varig ao nazismo na 2ª Guerra

A descoberta do Dops data de novembro de 1939, dois meses após a Alemanha ter invadido a Polônia e dado início à Segunda Guerra Mundial e cita que:

uma varredura no aeródromo São João, onde a Varig operava, achou um amontoado de caixas com peças para montagem de um radiotransmissor;

a polícia rastreou uma carga e identificou que o material foi levado por um avião da companhia com destino a Rio Grande, no sul do estado;

os apetrechos foram apreendidos antes mesmo de chegarem ao navio alemão.

O que me surpreendeu foi que, ao abrir esses arquivos do Dops, encontrei o primeiro arquivo que fazia vinculação da Varig com o nazismo e com a Segunda Guerra Mundial, que é um dossiê sobre a instalação de radiotransmissores num barco a vapor que tinha ficado retido no porto de Rio Grande, no início da Segunda Guerra, porque o Brasil se declarou neutro. Esse vapor, por coincidência, além de estar no porto de Rio Grande, tinha o nome de 'Vapor Rio Grande' -- mas era um vapor alemão.

Alexandre Fortes, historiador, durante podcast da Rádio Novelo

A guerra no Atlântico

Submarinos alemães teriam sido informados sobre movimentações de embarcações no sul do Atlântico. Assim, o regime nazista sabia quais embarcações inimigas navegavam pela região.

Fortes conclui que o regime nazista usou a Varig. A empresa aérea teria sido um apoio operacional para as ações de espionagem em solo brasileiro. O Brasil teve incidentes com centenas de mortes no Atlântico.