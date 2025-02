Com juros altos, casa própria fica mais difícil para a classe média em 2025

Grande parte das pessoas tem um sonho, um desejo, de ter um imóvel. Ela vai pensar no valor da parcela que ela vai pagar, na vida prática. Isso explica por que, num cenário de alta de juros, continuamos a ver uma alta demanda no mercado de imóveis.

Carla Beni, economista e conselheira do Corecon-SP (Conselho Regional de Economia de São Paulo)

Maior restrição de crédito

Comprador pode ter que se adaptar, mas ainda conseguirá crédito. Ainda que a demanda continue existindo, o comprador pode ter que se adaptar às condições de crédito. "Em um ambiente mais desafiador, o banco fica mais exigente. Então, a família que estava no limite do crédito pode ter uma dificuldade maior, pode ser que consiga menos crédito. E aí, ou se adapta, compra um imóvel menor, ou pode esperar um pouco", diz Ely Wertheim, presidente executivo do Secovi-SP.

Ainda que mais altas, taxas do financiamento imobiliário são mais resistentes à Selic. As taxas de juros do financiamento imobiliário estão na casa dos 11%, segundo o Secovi. Portanto, abaixo da Selic, que hoje está em 13,25%. A previsão é que elas possam chegar a 12% em 2025, o que não se distancia do histórico das taxas do setor.

A taxa de juros histórica do setor sempre foi entre 10% e 12%. Isso não atrapalha o comprador, pois hoje ele tem direito à portabilidade. Se os juros caírem, ele muda a taxa em minutos pelo celular. Isso ajuda a explicar por que o mercado está performando bem.

Ely Wertheim, presidente executivo do Secovi-SP

Com alta dos juros parte da população não acessa nem o Minha Casa Minha Vida, nem consegue financiamento. Há uma parcela da população que tem renda superior à do programa social, mas que não chega ao SFH (Sistema Financeiro de Habitação, que inclui o financiamento imobiliário tradicional), pois a parcela do financiamento ultrapassa o limite de 30% da renda, diz Lacerda, da OLX. "Quando os juros estavam mais baixos, esse gap não existia. Mas hoje parte das famílias que eram elegíveis ao SFH não são mais", afirma.