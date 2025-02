Inflação perde força com contas de luz, mas alimentos pesam no bolso

A inflação oficial do Brasil perdeu força e ficou em 0,16% no mês de janeiro, ante alta de 0,52% apurada em dezembro de 2024. O resultado do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) foi novamente impactado pelo encarecimento dos alimentos, que impediu o alívio no bolso motivado pelo desconto no valor das contas de luz.

O que aconteceu

Inflação abre 2025 em ritmo de desaceleração. Inferior ao resultado de 2020 (0,21%), a variação de 0,16% figura como a menor da história do IPCA para meses de janeiro. As projeções do mercado financeiro apontavam para uma alta de 0,15%. No ano passado, o índice oficial de preços abriu o ano em 0,42%.

IPCA acumulado em 12 meses perde força. Com a desaceleração do índice em janeiro, a inflação acumulada no período anual ficou em 4,56%. O percentual, menor do que a taxa de 4,83% no intervalo até dezembro, corresponde à primeira desaceleração nessa comparação desde agosto do ano passado.