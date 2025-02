15% da população, e cada vez mais homens, fazem depilação a laser

Desde 2020, a população que faz —ou já fez— depilação a laser saltou de 5% para 15%. É o que diz Magali Leite, presidente da Espaçolaser. Ela foi convidada do "UOL Líderes", videocast do UOL Economia que entrevista líderes do mundo empresarial. A Espaçolaser tem cerca de 5 milhões de clientes na sua base.

Magali Leite, presidente da Espaçolaser

O brasileiro gosta de andar exposto, diz ela. "Temos uma penetração muito importante hoje —e cada dia crescendo mais— principalmente no público masculino. Mas hoje também os adolescentes são adeptos da depilação a laser", afirma. Segundo ela, 85% dos clientes da marca são do sexo feminino.