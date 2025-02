Aposentadoria não é suspensa por falta de prova de vida; veja regra do INSS

A prova de vida para continuar recebendo aposentadoria do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) é obrigatória, mas a renovação de uma portaria garante que nenhum benefício será bloqueado se a pessoa não comprovar que ainda está viva. As informações foram repassadas pelo próprio órgão.

O que aconteceu

Muitas informações equivocadas afirmam que prova de vida vai ser "retomada" em 2025. Segundo nota do INSS, publicada em janeiro, a verificação nunca foi suspensa. Ela é obrigatória e feita anualmente, mas não há nenhum tipo de convocação para que segurados procurem o INSS.

Até porque, desde 2023, o beneficiário não precisa mais ir obrigatoriamente a uma agência do INSS. Um cruzamento de informações nos bancos de dados do Seguro Social com outras instituições garante atualizações e comprovações de que beneficiários estão vivos.