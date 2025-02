Quem se aposentou antes de 1994 pode pedir revisão do benefício? Entenda

E a Revisão da Vida Toda?

Medida judicial em que se pede o recálculo da aposentadoria para quem teve o benefício antes de julho de 1994 teve a tese derrubada pelo STF (Supremo Tribunal Federal) no ano passado. Desde então, novos pedidos foram suspensos. Caso começou a ser julgado em 2021, mas foi suspenso após pedido de vista feito pelo ministro Alexandre de Moraes.

Corte deve voltar a avaliar situação em fevereiro de 2025. Os ministros devem decidir se quem entrou com ação na Justiça terá de devolver ou não os valores recebidos do INSS nos casos em que a revisão foi feita e o benefício reajustado. Há uma tendência de que esse entendimento não será aprovado, uma vez que já houve manifestação dos ministros favoráveis à não devolução.

Direito do pedido é discutido por causa da reforma da Previdência de 1999. Na época, o governo Fernando Henrique Cardoso alterou o cálculo da média salarial dos segurados do INSS. Pela lei, quem era segurado do INSS filiado até 26 de novembro de 1999 teve a média salarial calculada com as 80% das maiores contribuições feitas a partir de julho de 1994 (já na era do Real). Mas quem passou a contribuir com o INSS a partir de 27 de novembro de 1999 e atingiu as condições de se aposentar até 12 de novembro de 2019 teve a média calculada sobre os 80% maiores salários de toda a vida laboral.

Nova reforma, em 2019, mudou esse entendimento. Quem atingiu as condições de se aposentar a partir de 13 de novembro de 2019 teve a média salarial calculada com todas as contribuições feitas a partir de julho de 1994.

Dependendo de como acontecer a aprovação, a Revisão da Vida Toda pode "substituir" todas as demais revisões. O INSS explicou ao UOL que há uma possibilidade de que essa forma permita que todas as anteriores citadas sejam incluídas, mas com novas regras sobre prazos.