É possível chegar na pontuação 1.000 da Serasa? Saiba como aumentar score

Score 1.000 é um "objetivo desafiador", segundo a própria Serasa. Para chegar ao valor final da pontuação, o cálculo da Serasa considera vários fatores, e todos eles precisariam estar com a avaliação máxima. Alguns desses critérios, como o tempo de relacionamento com o mercado, dependem necessariamente da passagem de meses e anos para receber uma melhor avaliação.

Não é possível afirmar quantas pessoas tem a pontuação máxima. Segundo a Serasa, a pontuação é uma informação privada, que só as empresas e a própria pessoa podem ter acesso. A atualização dos dados acontece, geralmente, a cada três meses.

Como alcançar os 1.000 pontos?

Pague as contas em dia. Quem paga as contas em dia tem um bom histórico no Cadastro Positivo, e esse é um dos hábitos que mais interessam a uma empresa que avalia ceder crédito a um cliente.

Renegocie dívidas, caso tenha. Em 2025, caso a dívida seja paga via Pix (se a credora oferecer esta opção), o score é atualizado em tempo real.

Busque crédito com cautela. Ao fazer pedidos e simulações de empréstimo ou crédito, as empresas consultam a situação do seu CPF. Para o cálculo, quando muitas instituições consultam o mesmo CPF em pouco tempo, isso pode significar que a pessoa está precisando de dinheiro com urgência.