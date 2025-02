Com crescimento tímido, shoppings focam em restaurante para atrair público

Outra parte se deve ao perfil dos novos shoppings abertos no país. Há um crescimento maior do setor em cidades menores, muitas das quais estão recebendo seu primeiro shopping center. Esses estabelecimentos são menores e menos maduros. Com isso têm menos espaço para adaptar seu mix de lojas a um cenário de maior competição com as vendas online.

Estamos passando por uma mudança de paradigma do varejo. Nesse cenário, os shoppings consolidados têm condições de mudar seu mix e ampliar serviços e serviços. Mas, o primeiro shopping de uma cidade foca nas lojas que existem na cidade, e isso sofre uma competição maior do mundo online.

Glauco Humai, presidente da Abrasce (Associação Brasileira de Shopping Centers)

Vendas cresceram mais no Nordeste e menos no Centro-Oeste. As vendas em shoppings no Nordeste tiveram alta de 2,9% em 2024, na comparação com o ano anterior. No Sul, o crescimento foi de 2,4%, no Sudeste 1,7%, no Norte 1,6% e no Centro-Oeste, 1,2%. Enquanto as dos shoppings no Centro-Oeste cresceram 1,2%.

Visitas ficaram mais numerosas e longas. A média mensal de visitas ao shopping em 2024 foi de 476 milhões, uma alta de 2,9% em comparação com 2023. O crescimento não é tão expressivo quanto o verificado em anos anteriores. De 2022 para 2023, por exemplo, o número de visitas cresceu cerca de 4%, e 2021 para 2022 o crescimento foi de cerca de 11%. A desaceleração se explica em parte pelo forte movimento de volta aos shoppings no pós-pandemia. Ainda que o crescimento do número de visitas tenha desacelerado, elas ficaram mais longas, o que amplia o potencial de gasto por visita. Em 2018, a visita ao shopping durava em média 72 minutos, em 2023, durava 80 minutos.

Expansão no interior

Expansão do setor mira cidades menores que hoje não têm shopping center. Em 2024 foram abertos nove novos estabelecimentos, sendo cinco deles em cidades que não tinham shopping. São elas: Boituva (SP) Rio das Ostras (RJ), Cravinhos (SP), Araucária (RS) e Araguaína (TO).