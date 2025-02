Segundo maior fornecedor: aço brasileiro é importante para os EUA?

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou uma nova tarifa de 25% sobre as importações de aço, impactando diretamente o Brasil. O país é um dos principais fornecedores de aço e ferro para os EUA e, em 2024, foi o segundo maior exportador do produto para o mercado americano, com uma média mensal de 312.239,34 toneladas métricas importadas para consumo doméstico. O aço brasileiro é relevante para os EUA para abastecer suas próprias siderúrgicas. Diante da nova tarifa, o setor siderúrgico brasileiro já avalia estratégias para mitigar os danos, segundo especialistas.

O que aconteceu

A decisão de Trump, anunciada no último domingo (9), coloca uma barreira significativa para a indústria siderúrgica brasileira, que exporta principalmente produtos semiacabados para os EUA. O impacto pode chegar a US$ 5,7 bilhões em exportações.

Em 2024, as exportações de aço do Brasil totalizaram 4,3 milhões de toneladas, representando 1,58% das exportações totais do país. O impacto é especialmente preocupante porque 48% das exportações brasileiras do setor de ferro e aço são destinadas aos EUA, um mercado que depende do fornecimento brasileiro para abastecer suas próprias siderúrgicas.