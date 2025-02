Compras com cartão atingem R$ 4,1 trilhões em 2024

Parcelamento sem juros representa 41% do total gasto no cartão de crédito. A modalidade é usada principalmente em lojas físicas - praticamente metade do valor gasto em compras presenciais é parcelado. A maior parte (65%) é dividida em até 6 vezes sem juros.

Pagamento por aproximação se popularizou e chegou a R$ 1,5 trilhão, uma alta de 48,5%. A maior parte das transações foi com cartão de crédito (R$ 823 bilhões). O número de transações chegou a 24 bilhões, alta de 35% em relação a 2023. Dessas compras, 74% foram feitas via cartão, 33% via celular e 1% usando o relógio.

Oferta da funcionalidade ajuda a popularizar a aproximação. "Todos experienciam o comportamento de o ponto de venda perguntar se o pagamento é por aproximação. E 89% dos que usam a modalidade consideram a comodidade e a rapidez como os principais benefícios", diz Greco.

Pagamentos recorrentes com cartão quase dobraram de tamanho. A modalidade - uma cobrança automática no cartão - registrou valor transacionado de R$ 106 bilhões em 2024. O volume teve crescimento expressivo nos últimos dois anos, com alta de 88,5%.

Uso de cartões cresceu em petshops e serviços de cuidados pessoais. No comércio, o segmento em que o uso de cartões mais cresceu foi o de petshops, com alta de 22% em 2024. Em seguida vem o segmento de autopeças, com 16,9%. No setor de serviços, o segmento em que o uso de cartões mais cresceu foi o de cuidados pessoais, com alta de 25%. Em seguida vem o de companhias aéreas, com alta de 22,6%.