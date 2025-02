China é o verdadeiro alvo da taxação global de Trump sobre o aço

Aço chinês invade o mundo

Sozinha, a China produz mais aço do que a soma da produção no restante do mundo. No início dos anos 1990, o gigante asiático passou a construir usinas siderúrgicas para abastecer sua construção civil, que consumia toneladas de aço. O setor imobiliário, por exemplo, construiu casas para centenas de milhões de chineses.

Nos últimos anos, porém, o setor de construção na China perdeu fôlego. O jeito foi vender para fora o aço excedente a preços até 20% mais baixos que a concorrência. Assim, os exportadores chineses inundam com seu aço diversos países, principalmente aqueles com baixa proteção a produtos vendidos a preço inferior ao custo de produção (dumping).

Fumaça sai de chaminés de usina siderúrgica na China Imagem: Kim Kyung-Hoo/Reuters

No ano passado, as fortes exportações de aço chinês bateram recorde. Atingiram o maior nível em nove anos: 110,72 milhões de toneladas, o que ajudou a China a compensar a baixa demanda interna. As exportações diretas para os EUA, porém, não passaram de 890 mil toneladas, 0,8% do total.