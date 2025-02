Dólar abre o dia estável e permanece negociado abaixo de R$ 5,80

Dólar turismo recua nesta sessão. A cotação da moeda destinada aos viajantes se consolida abaixo de R$ 6. Às 10h50, a divisa recuava 0,24%, a R$ 5,991.

Tendência de baixa é mantida em fevereiro. Após acumular queda de 5,54% em janeiro, o dólar segue o mesmo rumo neste mês, com recuo em cinco dos sete pregões já finalizados.

Bolsa

Ibovepa apresenta forte queda. O principal índice da Bolsa de Valores do Brasil reverte a sequência de dois pregões consecutivos de ganho e recua nesta quarta-feira (12). Às 10h41, o índice caia 1,65% e voltava a figurar abaixo dos 125 mil pontos. O volume financeiro do pregão soma R$ 1,9 bilhão.

Desaceleração econômica no radar. A queda de 0,5% do setor de serviços, aquele que responde por cerca de 70% do PIB (Produto Interno Bruto) nacional aumenta a incerteza no mercado financeiro. "Isso gera um cenário mais cauteloso para o Ibovespa e pressiona o dólar, refletindo a incerteza econômica global e doméstica.", diz João Kepler, CEO da Equity Fund Group.

Inflação afasta EUA do corte de juros. O índice de preços ao consumidor do país registrou alta de 0,5% dos preços em janeiro e reduz as expectativas de cortes de juros em setembro. As taxas mais altas nos Estados Unidos afastam os investidores de mercados emergentes, a exemplo do Brasil, que oferecem ativos de maior risco.