CNI: Além dos EUA, tarifas sobre China também podem atingir o Brasil

Olhando para a imagem que vocês mostraram do Trump e do Musk, a Casa Branca virou uma casa privada. Fernando Abrucio, professor e cientista político

O professor se refere à imagem do encontro entre Trump e Musk, na Casa Branca, em Washington (EUA), nesta terça-feira (11). No encontro, o bilionário —nomeado como líder do Departamento de Eficiência Governamental no governo Trump— defendeu as ações de sua gestão para reduzir o tamanho do governo e os gastos federais e não levarem os Estados Unidos, segundo ele, à falência.

Musk foi um dos primeiros nomes anunciados por Trump para atuar na sua administração. O gesto levantou polêmicas, uma vez que o dono do X (antigo Twitter) tem contratos vigentes com o governo norte-americano, em um potencial conflito de interesses.

Josias: 'Lula acotovela Marina sobre petróleo'

No UOL News, o colunista Josias de Souza afirmou que o presidente Lula (PT) adotou um discurso semelhante ao de Donald Trump ao defender a exploração de petróleo no Amapá e bate de frente com a ministra do Meio Ambiente Marina Silva.