Só tem minimercado perto de casa? O que explica o 'sumiço' dos hipers em SP

O GPA então criou lojas menores e com sortimentos diversos para atender os clientes da mesma forma que os supermercados. "Você consegue resolver toda a sua compra. Do pãozinho quentinho ao arroz, azeite, chocolates e frios cortados. Queremos ser vizinhos dos nossos consumidores", diz Garcia.

Como todo setor de supermercados, o GPA observou as tendências pelo mundo. Países da Europa como França e Espanha vinham fechando supermercados com o passar dos anos. Por isso a rede decidiu fechar todos os hipermercados Extra em 2021. "Nos antecipamos", explica o executivo.

As pessoas não querem mais passar uma hora e meia rodando corredores e perdendo tempo. A evolução do consumidor faz com que o hipermercado não faça muito mais sentido. Frederic Garcia, diretor executivo de negócios especializados do GPA

Na contramão dos fechamentos dos supermercados, o número de aberturas de minimercados Minuto Pão de Açúcar e Mini Extra disparou. De 2022 a 2024, foram 146 lojas abertas em grandes cidades paulistas e oito no Recife.

A pandemia também teve seu papel nesse "boom", segundo Natânia Silva Ferreira, economista e doutora em desenvolvimento econômico pela Unicamp. Segundo um estudo que realizou coletando dados entre março de 2020 a março de 2021, o consumo de produtos tidos como "básicos" (arroz, feijão, carne, leite, ovos, frutas e legumes) aumentou exponencialmente na cidade de São Paulo. Para ela, isso pode ter incentivado grandes redes a encontrarem meios de ficarem mais próximas de seus consumidores, que viveram por algum tempo em isolamento, descentralizando o consumo.