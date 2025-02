Quais empresas brasileiras serão mais afetadas pela taxa dos EUA sobre aço?

ArcelorMittal: exporta mais de 75% da produção brasileira para os EUA, sendo fortemente dependente do mercado americano.

Ternium: produz placas de aço usadas em usinas laminadoras na América Latina (Argentina e México) e exporta para os EUA, sendo impactada diretamente.

A Ternium e a ArcelorMittal podem sofrer perda de receita e precisar realocar sua produção. "As empresas que exportam aço semiacabado serão as mais atingidas porque esses produtos são matéria-prima da indústria americana. Com a sobretaxa, tornam-se menos competitivos e podem enfrentar queda na demanda e na geração de receita", avalia o economista Roberto Simioni, da Blue3 Investimentos.

Já as siderúrgicas que exportam aço acabado, como chapas e bobinas, devem sofrer menos impacto. Isso ocorre porque esses produtos já competem diretamente com a produção americana, e algumas empresas brasileiras podem até ocupar espaços deixados por concorrentes de outros países.

Gerdau pode ser beneficiada

A Gerdau está em uma posição privilegiada devido à sua produção nos EUA. Segundo os relatórios do BTG Pactual e do Itaú BBA, a empresa tem 11 usinas na América do Norte, permitindo que continue operando sem ser afetada diretamente pela tarifa.

Se os preços do aço nos EUA subirem 5%, o EBITDA da Gerdau pode crescer 12%, colocando-a entre as empresas mais beneficiadas pela tarifa. A análise é da equipe do Itaú BBA, chefiada pelo economista Daniel Sasson. O EBITDA é um indicador financeiro que mede o lucro de uma empresa antes de descontar impostos, juros, depreciação e amortização. Apesar das vantagens, especialistas alertam que o mercado siderúrgico dos EUA opera com 27% de ociosidade, e uma desaceleração na demanda pode afetar indiretamente a empresa.