Vale investir? Gerdau pode lucrar com tarifa de 25% sobre o aço nos EUA

Gerdau seria grande beneficiada. A siderúrgica, que é a maior do setor no Brasil e por possuir 11 unidades de produção de aços longos e especiais nos EUA e Canadá, seria, em teoria, a maior beneficiada pela decisão de Trump. Com a tarifa, concorrentes estrangeiros que exportam para os EUA ficariam menos competitivos, enquanto a Gerdau não seria afetada pela taxa, tornando seus produtos mais atrativos.

A Gerdau tem lucros e paga dividendos de forma recorrente e também tem um payout [participação sobre o lucro para os acionistas] na ordem de 38%, que é bastante relevante. É muito bem administrada e um preço ainda bastante atrativo, o que denota que é uma boa ação para colocar na carteira no longo prazo.

Renan Silva, professor do Ibmec Brasília

Aumento de receita nos EUA. Outra forma da empresa ser beneficiada é com o aumento dos preços do aço nos EUA devido a tarifa para importados. Assim, a Gerdau pode aumentar sua margem de lucro com a venda de aço produzido internamente, elevando sua receita no país.

Diretor financeiro concorda. Em 2024, de acordo com reportagem da Reuters, o diretor financeiro da empresa, Rafael Japur, disse que as medidas econômicas e protecionistas do recém eleito presidente dos Estados Unidos seriam positivas para a demanda por aço no país, ajudando suas siderúrgicas locais.

Mike Pence, ex-vice presidente de Donald Trump, em 2019, em fábrica da Gerdau nos Estados Unidos Imagem: Star Tribune via Getty Images

Dólar forte também favorece. A moeda americana permanecendo alta também ajuda as operações da Gerdau no Brasil. Esse ponto também foi destacado por Japur. Quando o dólar sobe, o custo do aço importado para o Brasil aumenta, já que essas compras são feitas em moeda estrangeira.