Bebidas que tentam se passar por café invadem mercados: como diferenciar?

Com a alta do preço do café no Brasil, muitos consumidores buscam opções mais baratas do produto nas prateleiras. Mas para aqueles que não querem abrir mão do sabor clássico, é importante prestar atenção: alguns tentam se passar por café, mas contém ingredientes irregulares.

Como evitar ser enganado?

Só podem ser chamados de "café" produtos feitos 100% com o grão original. A marca Superbom, por exemplo, anuncia um produto feito com cevada como "café de cevada", o que é proibido pelo Ministério da Agricultura. "A portaria 570 versa especificamente sobre café, dizendo o que é e dando algumas regras claras sobre o que pode ser comercializado. Nela está bem claro que o grão beneficiado, cru ou torrado, tem que ser do gênero coffee. Parece muito evidente, mas algumas pessoas querem colocar no mercado café de açaí, ou café feito de cevada, e qualquer coisa que não seja coffee não pode usar a palavra café", diz Celírio Inácio, diretor executivo da Abic (Associação Brasileira da Indústria de Café).

Se a embalagem contém "polpa de café", também não segue a regulamentação. "O café é o endosperma do gênero coffee. Quando você colhe o café, você tem a semente e tem algumas partes como a casca e a polpa do café. A polpa é um líquido que sai junto com a casca e deveria ser descartada, para ser usada só a semente, o grão. Pela legislação, é errado chamar de café porque, na verdade, é uma impureza dele", diz o diretor da Abic.