Brasileiro consome cada vez mais chocolate, apesar da alta nos preços

Esses fatores pintam um cenário onde a demanda só cresce, mas a oferta não segue o mesmo ritmo. Há déficit na safra mundial há alguns anos. Por isso, analistas preveem que a alta deve seguir o mesmo ritmo em 2025 — com um repasse mais significativo no preço dos chocolates a partir deste ano.

Empresas não repassaram todo o custo ao consumidor. Ao que tudo indica, até agora, as companhias conseguiram absorver o aumento dos preços do cacau antes de chegar ao consumidor final devido a contratos futuros assinados nos anos anteriores. "A indústria geralmente trabalha com hedge, em contratos futuros que normalmente duram dois anos. Então, eles negociam um preço fixo para o cacau por um período determinado de contrato, de forma que a flutuação do preço do cacau não é atualizada diariamente para a indústria", explica Adriana Murasaki, consultora adjunta de pesquisa na Euromonitor International.

Repasses devem começar neste ano. A previsão é que esses contratos vençam entre 2025 e 2026, quando os repasses mais agressivos devem começar a ser vistos.

Empresas adotam estratégias ante altas

Empresas querem comprar cacau brasileiro. Para escapar das variações de preço de outros países e também do câmbio, que varia de acordo com o valor do dólar, as gigantes do ramo investem para usar cada vez mais o cacau brasileiro na composição dos chocolates. A Mondelez, líder do segmento com 22% de marketshare, diz que pretende usar 100% da safra nacional em seus doces até 2026. A companhia não informa a porcentagem utilizada atualmente.

Já a Cacau Show, segunda maior empresa do ramo no país, diz que a compra depende da safra. "Tivemos períodos que utilizamos 80% do cacau brasileiro em nossa produção. Para este ano, estamos chegando na margem dos 40%", informou por nota.