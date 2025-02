Dólar interrompe sequência de quedas e opera em leve alta nesta quinta

Cotação para viajantes também apresenta alta. O dólar turismo acompanha o movimento da divisa comercial. Às 10h52, a variação positiva era de 0,23% e a venda da moeda era realizada por R$ 6,002.

Desvalorização do dólar ante o real persiste em fevereiro. Após registrar, em janeiro, o maior recuo mensal desde junho de 2023 (-5,54%), a divisa mantém o mesmo ritmo, com quedas em sete dos nove pregões já finalizados neste mês. No ano, a baixa totaliza 6,75%.

Novas tarifas de Trump no radar do mercado financeiro. O presidente dos Estados Unidos planeja anunciar novas barreiras comerciais nesta quinta-feira. Os alvos da vez serão as nações que impõem taxas comerciais contra os norte-americanos "Três grandes semanas. Mas hoje é o grande dia das tarifas recíprocas", escreveu no Truth Social.

Temores envolvem a possibilidade de elevar a inflação. Com os preços mais elevados a partir das tarifas impostas e uma eventual guerra comercial, os bancos centrais são estimulados a elevar os juros para conter o avanço. Tal cenário afasta investimentos de países emergentes, como o Brasil, e estimula a procura por ativos de maior segurança.

Bolsa

Ibovespa apresenta leve queda nesta quinta-feira (13). Depois de recuar 1,7% na véspera, o principal índice do mercado acionário brasileiro tem uma movimentação mais contida.