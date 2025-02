Empoderamento de clientes e funcionárias é uma das metas da Espaçolaser

Magali Leite, presidente da Espaçolaser, diz que a companhia, que tem 95% dos funcionários do sexo feminino, promove iniciativas que privilegiam proteger, ajudar e empoderar mulheres. "Inclusive, nós temos a preocupação de equilibrar e de acompanhar o desenvolvimento dessas mulheres na liderança da companhia. Para você ter uma ideia, 39% da liderança da companhia são mulheres negras", declara. Ela foi convidada do "UOL Líderes", videocast do UOL Economia que entrevista líderes do mundo empresarial.

A Espaçolaser é signatária da WEP's (Princípios de Empoderamento das Mulheres) pela ONU Mulheres. "Temos algumas iniciativas muito fortes que privilegiam toda a proteção ou tudo que pode ser feito em termos de ajudar as mulheres a serem bem-sucedidas ou a resolver algum problema social que tenham. Isso é muito importante para gente, é um valor da companhia", afirma.