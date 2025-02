Super taxas faz parte da negociação econômica de Trump, dizem especialistas

Trump mistura a geopolítica com a economia. Em meio as discussões sobre os deportados entre Trump e o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, foi avaliado um possível impacto no preço do café nos EUA, principal importador do grão colombiano. A projeção do Serviço Agrícola Estrangeiro do Departamento de Agricultura dos EUA, a safra do café na Colômbia é estimada em 12,9 milhões de sacas.

O EUA corre risco de inflação. Com as super taxas de Trump, a oneração dos custos recai principalmente no consumidor final, já que importadoras e redes de supermercado não costumam arcar com esse tipo de taxação.