Quem é Tania Bulhões, dona de império de luxo alvo de polêmica nas redes

A empresária Tania Bulhões está envolvida em um escândalo que questiona a autenticidade de suas louças de luxo nas redes nas últimas semanas, depois que uma turista encontrou uma xícara idêntica às comercializadas em seu site na Tailândia, em um café simples, mas sem o logo da brasileira.

O que aconteceu

Izadora Palmeira, uma influenciadora de viagem com pouco mais de 100 mil seguidores no TikTok, compartilhou em um vídeo a sua surpresa ao ser servida com uma xícara de chá semelhante à da coleção Marquesa, de Tania Bulhões, em Phi Phi, na Tailândia. Nas imagens postadas na plataforma no dia 14 de janeiro, ela compara as duas peças — uma com o logo e o seu exemplar pessoal, comprado no Brasil com o logo da marca.

A jovem se espanta com o fato de as duas xícaras serem idênticas. "Para quem paga uma fortuna, tá aí ó...", insinua, a respeito do valor da peça brasileira, que custa R$ 210 a unidade no site da marca. Ela não aponta, contudo, se acredita que a brasileira teria sido plagiada ou se ela estaria vendendo como originais no Brasil peças já comercializadas no exterior. Há diversos itens bastante semelhantes ao catálogo da empresária na plataforma AliExpress.