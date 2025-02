BC confirma instabilidade no Pix e diz que operação voltou à normalidade

As transferências via Pix, sistema de pagamentos instantâneos do BC (Banco Central), apresentam instabilidade na manhã desta quinta-feira (13). Após os relatos compartilhados nas redes sociais e pelo Downdetector, o BC (Banco Central) confirmou a "instabilidade momentânea" da plataforma.

O que aconteceu

Instabilidade atinge diversas instituições financeiras. Segundo informações do Downdetector, que monitora problemas com serviços virtuais, as falhas com o Pix foram relatadas pouco antes das 9h.

Usuários relatam os problemas nas redes sociais. A dificuldade para efetuar as transações ganhou espaço entre os assuntos do X, antigo Twitter. "Caiu o Pix. E, infelizmente, é no mal sentido", escreveu um perfil.