Brasil de Privilégios: UOL investiga supersalários e regalias do Judiciário

O UOL detectou que, em 2024, 9 em cada 10 juízes no Brasil ganharam mais do que ministros do STF. Com isso, o excedente já chega a R$ 13 bilhões por ano.

Além dos supersalários concedidos aos servidores do Judiciário, a série também vai investigar outras regalias concedidas a entes dos setores público e privado e que impactam a gestão dos recursos públicos do país.