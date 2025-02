Juro real é bem maior que a Selic, e é preciso olhar spread, diz Galípolo

Já foi dito que a maneira mais rápida de causar dano a um país é atacar a sua moeda. O Banco Central é o guardião da moeda. É óbvio que os juros afetam as diversas camadas da sociedade de maneiras distintas. Mas se tem alguém que não tem proteção contra a perda de poder aquisitivo é a população e é por isso que o mandato do BC é importante.

Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central

Cenário externo

Ainda existem incertezas sobre os impactos da política de tarifas de Trump. Sobre os impactos das políticas tarifárias do governo de Donald Trump nos Estados Unidos, Galípolo disse que ainda é preciso entender as medidas efetivas que serão tomadas e quais as repercussões dessas medidas. "Existe um prêmio considerável de incerteza de qual será a política e seus impactos e isso tem influenciado a dinâmica de preços dos ativos", disse.



Políticas de Trump podem tornar Brasil mais atraente a investidores, em comparação com o México. Sobre o cenário internacional, Galípolo disse que o crescimento da economia dos Estados Unidos após a pandemia fez com que o México, como um parceiro comercial mais próximo dos EUA, se tornasse mais atraente para investidores. Com as recentes políticas de Trump de guerra tarifária, o cenário pode se inverter.