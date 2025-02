Internet passa TV aberta e lidera investimento publicitário no Brasil

O que aconteceu

O Cenp anunciou nesta semana os resultados de seu mais recente levantamento sobre os investimentos feitos em publicidade no Brasil.

O relatório aponta que os investimentos em mídia realizados entre janeiro e setembro do ano passado foram de R$ 17,8 bilhões. Houve um crescimento de 18% em comparação aos R$ 14,9 bilhões do mesmo período em 2023. A leitura anual foi realizada com 336 agências, frente a 325 participantes do ano anterior.

Pela primeira vez, a internet foi o meio com maior participação no bolo de investimentos: alcançou 39,5%, ante os 37,7% investidos em TV aberta.

Em números absolutos, de janeiro a setembro de 2024, a internet movimentou R$ 7,04 bilhões. Desse total, 62,8% (R$ 4,42 bilhões) foram alocados em anúncios display (esses que os consumidores veem na parte superior, no meio do conteúdo ou nas laterais de um site).

Já a TV aberta, por sua vez, alcançou R$ 6,72 bilhões em compra de mídia. O out of home (mídia exterior) continua em 3º lugar, com um investimento de R$ 2,06 bilhões - veja abaixo a divisão total.