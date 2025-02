Turismo é apontado como gerador de empregos por 8 em cada 10 brasileiros

O turismo é considerado um propulsor do mercado de trabalho por 84% dos brasileiros, mostra pesquisa realizada pela Nexus, em parceria com o Ministério do Turismo.

O que aconteceu

Brasil teve recorde de turistas estrangeiros em 2024. As visitas injetaram US$ 7,3 bilhões na economia nacional, segundo o BC (Banco Central). O valor é o maior dos últimos 15 anos e supera os gastos do ano de 2014, marcado pela realização da Copa do Mundo no Brasil.

Movimento é visto como importante para o mercado de trabalho. A pesquisa Tendências de Turismo Verão 2025 mostra que 84% dos brasileiros consideram o desembarque de viajantes como importante para a geração de empregos e o aumento da renda. A relevância é vista como nula por 4%, mesmo percentual que avalia o ambiente como pouco aproveitado.