Carnaval 2025 altera pagamentos de benefícios do INSS; veja calendário

Por causa do Carnaval 2025, nos dias 3 e 4 de março, o calendário de pagamentos de benefícios do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) será alterado.

O que aconteceu

Calendário anual é definido geralmente em dezembro, e leva em conta os feriados nacionais e demais datas comemorativas. Como nesses períodos não há abertura de agências, os dias de depósito são alterados para que os beneficiários não fiquem sem dinheiro.

Datas são diferentes para quem recebe até um salário mínimo. Prazo começa em 24 de fevereiro, "pausa" no dia 28 e será retomado no dia 6 de março. O dia de referência é conforme o dígito final do NB (Número de Benefício), que vai de 1 a 0.