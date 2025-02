Achou bizarro? Comerciais non sense serão comuns para marcas, diz relatório

A alternativa foi uma espécie de antídoto à crise generalizada de atenção do consumidor em um período bastante complexo de sentimentos, com o efeito da pandemia. Com o tempo, a consultoria observou o aumento gradual dessa prática ao longo dos últimos anos.

O senso de autenticidade também será outro fator muito cobrado pelo consumidor. O humor precisará ser algo genuíno com o contexto e narrativa da marca inserida. É sempre importante relembrar que não é porque algo está sendo utilizado em massa, que necessariamente você precisa aplicar para sua marca e muito menos, sem um contexto por trás.

Nicole Silbert, líder de marketing da WGSN na América Latina

Tal tendência já foi vista no Festival de Cannes do ano passado e se fortalece agora. No último Super Bowl, disputado no domingo passado (9), a maioria dos comerciais deixou de lado possíveis polêmicas, abraçando o humor e a nostalgia.

Com intervalos que custaram quase US$ 8 milhões, nada de agenda woke: o cantor britânico Seal se transformou em uma foca no comercial do refrigerante Mountain Dew e bichos preguiça tornam a segunda-feira o 'pior dia do mundo' na campanha da cerveja Coors Light. Assista: