Lula: Se Trump taxar aço brasileiro, vamos à OMC ou taxar produtos dos EUA

Lula disse que não tem relação pessoal com Trump, que vem adotando políticas diferentes das defendidas pelos EUA nos últimos 60 anos. "Não tem relacionamento [com Trump]. Eu ainda não conversei com ele, ele ainda não conversou comigo. O relacionamento é entre Estado brasileiro e Estado americano", declarou.

O que eu estou preocupado é que os Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, viraram uma espécie de patrono da democracia no mundo, de xerife do planeta Terra. Eles se colocaram nessa posição, de defensor da democracia. Agora, os discursos não são mais esses. Agora, estão defendendo o protecionismo. É 'os Estados Unidos para os americanos', é 'tudo para os americanos'.

Lula, em entrevista à rádio Clube do Pará

O presidente disse ainda que o governo norte-americano deveria repensar posições. "Acho que os Estados Unidos precisam pensar, sabe, que eles, durante mais de 60 anos, incentivaram o mundo a um determinado posicionamento. O livre comércio era uma coisa que eles venderam de forma alucinada, depois dos anos 1980", falou.

EUA representam 48% das exportações do Brasil no setor do aço. Trump assinou uma decisão que impõe 25% de taxa de importação para os produtos, pagos pelas empresas exportadoras. A medida deve entrar em vigor no próximo mês.