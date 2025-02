Dólar fica abaixo de R$ 5,70 pela primeira vez desde novembro

Dólar comercial também cai. A queda da moeda comercial foi maior, de 1,26%, o que a fará ser negociada até a próxima segunda-feira a R$ 5,696. O valor é o menor desde o início do mês de novembro do ano passado. Além disso, a queda contribui para a queda total da semana que foi de 1,18%.

Otimismo tomou conta do mercado. De acordo com Marcelo Bolzan, planejador financeiro e sócio da The Hill Capital a melhora no câmbio, não se deve a fatores internos do Brasil, mas sim ao cenário externo. A ameaça de tarifas de reciprocidade anunciadas por Trump inicialmente causou apreensão, mas o mercado minimizou o impacto, acreditando que se trata de uma estratégia de negociação. Esse alívio se refletiu em uma queda generalizada do dólar em relação a moedas emergentes.

Rsco fiscal continua sendo uma preocupação. Para o analista, o mercado acompanha de perto as falas do ministro da Fazenda Fernando Haddad e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre as medidas econômicas que o governo pretende implementar, como a isenção do imposto de renda até R$ 5 mil e o consignado privado.