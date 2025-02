Tiro no pé: tarifaço de Trump vai sacrificar empregos e exportações dos EUA

O tarifaço de Bush custou uma média de 168 mil empregos por ano entre 2002 e 2009. Já no primeiro ano, 153 mil pessoas perderam o emprego em razão da sobretaxa, enquanto esse número atingiu o pico de 247 mil demissões em 2008, segundo a pesquisa "O impacto a longo prazo das tarifas sobre o aço na indústria dos EUA", de 2023, de Lídia Cox, da Universidade de Yale.

O número é semelhante ao do outro estudo, de 2022. Aproximadamente 200 mil pessoas perderam o emprego em 2002, segundo a pesquisa "Efeitos no mercado de trabalho local das tarifas de aço de Bush de 2002", de Lago James (Universidade do Tennessee) e Ding Liu (Universidade Metodista do Sul), que citam uma estimativa de 2003.

A indústria do carro foi uma das mais afetadas. "O impacto foi mais forte (...) no setor automobilístico, onde o emprego nos EUA caiu 30%" até 2008, dizem os autores.

Siderurgia americana não criou empregos quando Bush aumentou as tarifas sobre a exportação, como Trump faz agora Imagem: Getty Images

As exportações de produtos feitos com aço despencaram. Elas caíram entre US$ 8,2 bilhões (em 2003) e US$ 46,5 (2008) em relação aos níveis de 2001, ou US$ 196 bilhões em artigos feitos com aço entre 2003 e 2009. "As perdas anuais somam entre 1% e 6% das exportações da indústria downstream [fase final da cadeia de produção]", diz Cox no estudo.

O desastre para as indústrias que utilizavam aço durou quase uma década. O desemprego e a queda nas exportações perduraram, pelo menos, até 2009, embora a sobretaxa tenha sido criada em 2002 e removida no ano seguinte por ordem da Organização Mundial do Comércio, que a considerou abusiva.