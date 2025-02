'Beira o ridículo': Falência da Teka expõe briga de sócio e administrador

Fundo contesta que o fluxo de caixa da empresa esteja comprometido. Segundo o fundo, o administrador judicial não apresentou documentação que mostre a dificuldade no fluxo de caixa e diz que um acordo feito com o governo de São Paulo a respeito de dívidas de ICMS vai auxiliar a empresa.

Acionistas querem colocar mais dinheiro no negócio. O fundo diz ainda que existem cartas de intenção de quatro investidores interessados em aportar até R$ 100 milhões na empresa. O administrador questiona a modalidade do aporte, que seria feito via DIP, um tipo de financiamento específico para empresas em dificuldade financeira. Para o acionista, a argumentação do administrador contrária a esse aporte "beira a má-fé e, com todo o respeito, o ridículo".

Pedido atende aos interesses do próprio administrador, diz acionista. Na petição, o fundo Alumni diz ainda que o pedido de falência "só atende aos interesses do próprio AJ, que receberia uma remuneração extravagante de 5% sobre a venda dos ativos totais da companhia, com prioridade de pagamento", diz.

Gestão problemática e dívida bilionária

Empresa está em recuperação judicial desde 2012 e tem R$ 3,5 bilhões em dívidas. O processo de recuperação da Teka já se arrasta há 12 anos. A dívida está na casa dos R$ 3,5 bilhões conforme relatório publicado em janeiro pela da administração judicial. Boa parte da dívida é em débitos tributários.

O faturamento da empresa tem crescido. A receita bruta em 2024 foi de R$ 404 milhões (até novembro). Maior que a de 2023, que ficou em R$ 387 milhões, e que a de 2022, que foi de R$ 344 milhões.