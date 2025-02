'Todo Mundo no Rio': Corona patrocinará série de shows em Copacabana

A cerveja Corona, da Ambev, será uma das patrocinadoras da plataforma de shows 'Todo Mundo no Rio'.

A estreia da plataforma deve acontecer com o show da cantora Lady Gaga. A Prefeitura ainda não confirmou oficialmente a apresentação, mas o evento está programado para o dia 03 de maio, na praia de Copacabana.

O que aconteceu

A Corona será parceira da plataforma 'Todo Mundo no Rio', série de shows que serão realizados na capital fluminense. A produção será da Bonus Track. O Governo do Estado do Rio de Janeiro e a Prefeitura do Rio de Janeiro serão parceiros da plataforma.