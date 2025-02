Brasil fornece pouco etanol aos EUA e setor vê baixo impacto com tarifas

EUA são o segundo principal destino do etanol brasileiro. Principal importador do biocombustível brasileiro até 2020, os Estados Unidos perderam o posto para a Coreia do Sul a partir de 2021. As compras norte-americanas são focadas no etanol anidro, tipo mais puro, comumente misturado na gasolina.

Venda de etanol para os EUA caiu nos últimos cinco anos. A exportação de 313,3 milhões de m³ do biocombustível em 2024 confirma a tendência de queda iniciada em 2020 e marca a menor comercialização de etanol para os norte-americanos desde 2010 (313,4 milhões de m³). Os dados integram o observatório da Unica (União da Indústria de Cana-de-Açúcar).

EUA receberam 16,5% do biocombustível nacional em 2024. Com essa queda, o volume comprado ficou muito abaixo do total de 1,9 bilhão de m³ exportados pelo Brasil no ano anterior. O ápice da venda aos norte-americanos aconteceu em 2017, quando mais de dois terços (68,2%) das exportações foram destinadas ao país.

Importação de etanol dos EUA aumentou no ano passado. Após comprar mais de 1,8 bilhão de m³ do biocombustível norte-americano, o total importado encolheu até 2023, quando apenas 480 milhões de m³ foram adquiridos. Em 2024, no entanto, o volume aumentou 23%, para 110,7 milhão de m³.

Casa Branca atribui resultados recentes à taxação do etanol. "Os EUA importaram mais de US$ 200 milhões em etanol do Brasil, enquanto as exportações americanas de etanol para o Brasil foram de apenas US$ 52 milhões", destaca comunicado do governo norte-americano.

Tarifas para importação de etanol dos EUA já foram zeradas. A alíquota zero valeu até o atingimento da cota de 600 milhões de litros do biocombustível por ano. O volume foi ampliado em 2019 pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para 750 milhões de litros. Ao superar a cota, a tarifa subia para 20%. A medida, no entanto, foi revogada e a cobrança restabelecida a partir de 2023.