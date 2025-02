WhatsApp é rede social mais importante para empresários, diz pesquisa

Digitalização das vendas se mantém estável. O estudo indica que, nas últimas três edições da pesquisa, cerca de 70% dos pequenos negócios utilizam ferramentas digitais para comercializar seus produtos e serviços. Esse dado sugere que a presença online dessas empresas já está consolidada no mercado.

Instagram supera o Facebook como principal rede para negócios. Com 60% da preferência dos entrevistados, a plataforma se tornou o canal mais utilizado por empreendedores, superando o Facebook, que registrou uma queda de participação, passando de 40% para 34%. As redes sociais continuam sendo o principal espaço de atuação digital para pequenos empresários.

WhatsApp permanece como a ferramenta mais popular. O aplicativo foi apontado por 81% dos entrevistados como canal essencial para a comunicação e vendas. Como era possível indicar mais de uma plataforma na pesquisa, muitos empresários combinam diferentes meios para ampliar o alcance de suas campanhas.

Setores variados investem em publicidade digital. O levantamento mais recente, realizado entre 25 de novembro e 17 de dezembro de 2024, mostra que a indústria alimentícia, serviços pessoais, saúde, educação e economia criativa são os segmentos que mais destinam recursos para anúncios online.

Legado da pandemia. Segundo Kennyston Lago, Analista de Pesquisa e Gestão do Conhecimento do Sebrae, o crescimento do Instagram no comércio digital reflete essa mudança. "As plataformas digitais são um vasto campo de oportunidades. O avanço da tecnologia, o aumento da confiança do consumidor nas compras online e o crescimento de soluções financeiras acessíveis impulsionarão ainda mais esse setor nos próximos anos", afirma.

Como usar as redes

A rede social ideal varia conforme o público. De acordo com Ricardo Canto Moreira Leite, diretor de Produtos do UOL, a escolha de qual rede social usar para divulgação dos produtos varia conforme o público que se pretende acionar. "O TikTok se destaca entre os mais jovens, enquanto o Instagram atinge uma faixa etária mais ampla, tornando-se uma opção estratégica para diferentes perfis de consumidores", diz.