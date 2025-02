Com Ibama pressionado, Brasil fará parte de fórum de cartel do petróleo

Ibama ainda mais pressionado. Recentemente, Lula defendeu a autorização para que a Petrobras realize perfurações em busca de petróleo na Bacia da Foz do Amazonas, localizada na Margem Equatorial, no litoral do Amapá. Em entrevista, Lula criticou a demora na concessão da licença pelo Ibama, referindo-se ao processo como uma "lenga-lenga" e afirmando que o órgão "parece que é contra o governo". Para Nava, a entrada do Brasil na OPEP+ envia uma mensagem que pressiona o Ibama em relação a empreendimentos como a exploração de petróleo na Foz do Amazonas.

Divergências dentro do próprio governo. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva tem enfatizado a necessidade de reduzir a dependência de combustíveis fósseis e cumprir compromissos ambientais. Após as declarações de Lula, Marina destacou o dever de cortar o uso de petróleo, reforçando a importância de uma transição para fontes de energia mais limpas.

Discussão sobre transição energética na Opep. Em dezembro de 2023, durante a COP28 em Dubai, o presidente Lula disse que o objetivo dessa adesão é influenciar os países produtores de petróleo a promoverem a transição energética. No entanto, o especialista do Greenpeace discorda que o bloco é o espaço adequado para discutir a transição energética. Para ele, o país deveria fortalecer seus planos de transição energética, aproveitando seu potencial em fontes como a matriz hidroelétrica, eólica, fotovoltaica e biocombustíveis em outros fóruns como a própria COP.

O que é a Opep

Cartel que controla 40% da produção mundial de petróleo. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) reúne alguns dos maiores produtores globais e influencia diretamente os preços da commodity no mercado internacional.

Criada em 1960, a Opep conta hoje com 13 membros. Entre eles estão países do Oriente Médio, como Arábia Saudita, Irã e Emirados Árabes Unidos, além de nações da África e da América do Sul. O grupo busca coordenar políticas de produção para estabilizar o mercado.