Contra tudo e contra todos: por que a Bolsa está em alta neste ano?

E aí veio o Copom?

Fevereiro chegou com a ata da reunião do Copom (Comitê de Política Monetária). Nela, o Banco Central fala de um aumento em março, mas deixou a reunião de maio em aberto. Juros altos são ruins para a Bolsa, uma vez que encarece os financiamentos das empresas e aperta a situação econômica do consumidor. "Essa reunião em aberto sinalizou para o mercado que pode haver um alívio nos juros", diz Amaral. E toda vez que o mercado prevê isso, ele se adianta e compra ações.

Resultado das empresas

Neste mês, também começou a temporada de balanços das empresas, com os resultados do quarto trimestre de 2024. E ela tem sido positiva, até agora. "Em nossa opinião, esse recente movimento de alta da Bolsa pode sinalizar maiores expectativas em relação ao crescimento dos lucros na temporada de balanços em curso, ou mesmo uma eventual percepção de que as taxas de juros podem ter uma curva descendente mais forte a partir de 2026, o que, se concretizado, tende a favorecer o investimento em ações", publicou o BB Investimentos, sobre essa nova fase do Ibovespa.

E como pode ser daqui para frente?

A maré de ganhos pode continuar, segundo prevê o Itaú BBA. O banco prevê que as empresas devem apresentar nesta temporada bons números para o quarto trimestre de 2024, excluindo commodities, ou seja, produtos básicos, como minério de ferro. A economia chinesa no último trimestre do ano passado atrapalhou esse setor. As chuvas no Rio Grande do Sul também não foram boas, por exemplo, para a safra de soja. Mas os setores que devem crescer mais, segundo o Itaú, são o de empresas voltadas para a economia doméstica e o financeiro (bancos). Esses bons ganhos mostrados nos balanços podem ajudar o Ibovespa.