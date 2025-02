Dólar recua após leilão do BC e volta a ser negociado abaixo de R$ 5,70

Cotação para viajantes também tem leva baixa. O dólar turismo acompanha a estabilidade da moeda comercial. A divisa recuava 0,26%, a R$ 5,918.

Mercado analisa negociações entre EUA e Rússia. As tratativas têm a intenção de colocar um fim na Guerra da Ucrânia atraem a atenção. "Além do impacto das reuniões internacionais sobre o mercado, o cenário doméstico também segue no radar", diz André Matos, CEO da MA7 Negócios.

Intervenção do BC contribuiu para queda do dólar. A oferta de US$ 3 bilhões foi realizada em um leilão de linha, com compromisso de recompra do montante no dia 2 de outubro de 2025. O certame foi o terceiro realizado desde que Gabriel Galípolo assumiu o comando da autoridade monetária.

Bolsa

Ibovespa tem leve queda. O principal índice acionário do Brasil avança registrou estabilidade durante o período da manhã e da tarde mas teve uma pequena queda de 0,02%.

Índice superou 128 mil pontos. O volume do pregão fechou em R$ 17,93 bilhões.